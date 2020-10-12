Петербург выкупит нежилые здания для больницы Святителя Луки за 104 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал правительственное постановление, согласно которому город приобретет здания на Чугунной улице, 46, литеры Ж и В для нужд больницы Святителя Луки.

На сегодняшний день здания, общая площадь которых превышает три тысячи квадратных метров, находятся в собственности акционерного общества «ЛОМО» — это станция частной скорой помощи. В выкупленных помещениях планируется разместить круглосуточный пункт оказания медпомощи, который при необходимости будет перепрофилирован в госпиталь для пациентов с COVID-19 на 165 мест.

За два здания из городского бюджета необхоидмо выделить 104 млн 880 тысяч рублей. После приобретения новые площади закрепят за бюджетным учреждением «Клиническая больница Святителя Луки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закупки в рамках национальных проектов будут сделаны до 1 апреля следующего года.