Петербург выкупит нежилые здания для больницы Святителя Луки за 104 млн рублей

Петербург выкупит нежилые здания для больницы Святителя Луки за 104 млн рублей
Больница Святителя Луки. Фото: Google View

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал правительственное постановление, согласно которому город приобретет здания на Чугунной улице, 46, литеры Ж и В для нужд больницы Святителя Луки.

На сегодняшний день здания, общая площадь которых превышает три тысячи квадратных метров, находятся в собственности акционерного общества «ЛОМО» — это станция частной скорой помощи. В выкупленных помещениях планируется разместить круглосуточный пункт оказания медпомощи, который при необходимости будет перепрофилирован в госпиталь для пациентов с COVID-19 на 165 мест.

За два здания из городского бюджета необхоидмо выделить 104 млн 880 тысяч рублей. После приобретения новые площади закрепят за бюджетным учреждением «Клиническая больница Святителя Луки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закупки в рамках национальных проектов будут сделаны до 1 апреля следующего года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница святителя луки новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На детских площадках в Шушарах заменят освещение
Петербург выкупит нежилые здания для больницы Святителя Луки за 104 млн рублей
За сутки в Петербурге не было ни одной смерти от COVID-19
ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз ...
Более 530 новых случаев COVID-19: Петербург на втором месте по приросту ...
Появилось видео задержания мошенников, причастных к «делу онкологов»
Упавший на пути станции «Выборгская» юноша скончался
В Петербурге отправился в колонию разбойник, напавший на старушку