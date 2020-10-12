Минтруд: в России почти 20 млн человек являются бедными

Около 13,5% россиян живут в бедности, заявил глава министерства труда Антон Котяков на встрече депутатов фракции «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Антона Котякова, данная проблема связана с безработицей. Количество безработных в России с начала марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек.

Отметим, что министр труда назвал комплекс мер, которые направлены на исправление ситуации. К помощи гражданам относится точечная финансовая поддержка, а также глобальные мероприятия по восстановлению экономики.

К таким мерам Антон Котяков отнёс расширение программы материнского капитала, поддержку семей с детьми разного возраста, помощь безработным и социальные контракты. Именно данные контракты, по словам Антона Котякова станут главной программой помощи в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти сообщил, как в регионе справляются с бедностью.