Минтруд: в России почти 20 млн человек являются бедными

Минтруд: в России почти 20 млн человек являются бедными
Почти 20 млн россиян живут в бедности. Фото: pixabay

Около 13,5% россиян живут в бедности, заявил глава министерства труда Антон Котяков на встрече депутатов фракции «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Антона Котякова, данная проблема связана с безработицей. Количество безработных в России с начала марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек.

Отметим, что министр труда назвал комплекс мер, которые направлены на исправление ситуации. К помощи гражданам относится точечная финансовая поддержка, а также глобальные мероприятия по восстановлению экономики.

К таким мерам Антон Котяков отнёс расширение программы материнского капитала, поддержку семей с детьми разного возраста, помощь безработным и социальные контракты. Именно данные контракты, по словам Антона Котякова станут главной программой помощи в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти сообщил, как в регионе справляются с бедностью.

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