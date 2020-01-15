Дрозденко рассказал, как Ленобласть борется с бедностью

По словам губернатора Ленинградской области уже к 2021 году в регионе не останется семей, чей доход меньше установленного правительством РФ прожиточного минимума.

Таким образом Александр Дрозденко прокомментировал обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. По словам губернатора, область готова к выполнению задач, обозначенных российским лидером. В частности, Дрозденко отметил работу Социального кодекса, который уже больше года борется с бедностью в регионе. Благодаря этому к началу 2021 года во всех семьях Ленобласти доход будет превышать прожиточный минимум.

Кроме того, с февраля этого года правительство региона будет обсуждать возможность прибавки в 150 тысяч рублей к 450 тысячам, выделяемым из федерального бюджета семьям, где родился третий ребёнок, пишет online47.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учащихся начальных классов в Ленобласти бесплатно обеспечат горячим питанием.