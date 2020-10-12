В Петербурге генеральный директор компании обвиняется в хищении автомобиля у своего сотрудника

В понедельник, 12 октября, прокуратура Выборгского района утвердила обвинение в похищении генеральным директором строительной компании автомобиля у своего сотрудника. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, злоумышленник принял на работу молодого человека без оформления каких-либо документов. В процессе работы между генеральным директором и сотрудником возникли разногласия, в результате которых злоумышленник решил компенсировать свои затраты за счет потерпевшего путем хищения его автомобиля Mitsubishi Lancer.

Уголовное дело по статье кража направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан мужчина, устроивший смертельное ДТП, в состоянии алкогольного опьянения.