«Спартак» заплатит 300 тыс. рублей за нарушения в матче с «Зенитом»

В понедельник, 12 октября, Тушинский районный суд выписал штраф футбольному клубу «Спартак» за нарушение санитарно-эпидемиологической безопасности в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает РИА Новости.

По решению суда московская команда будет обязана оплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Руководство клуба отказалось обжаловать данное решение.

Напомним, что 7 октября Роспотребнадзор сообщил о нарушениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, на матче 3 октября с «Зенитом». По словам надзора, футбольный поединок между командами из двух столиц посетило слишком большое количество болельщиков.

Сам матч закончился со счётом 1:1. На данный момент после 10-го тура чемпионата России, «Зенит» занимает первое место, в копилке петербургского клуба 21 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбол считают лучшим способом профилактики коронавируса.