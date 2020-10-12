Еще одну фигурантку дела о краже лекарств онкоцентра в Петербурге арестовали

Суд отправил под стражу одну из фигуранток дела о краже лекарств в петербургском онкологическом центре. Дорогие препараты предназначались для больных раком.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, решение в отношении Марины Смирновой в понедельник, 12 октября, принял Красногвардейский районный суд.

Следствие считает, что с 22 апреля по 7 октября Смирнова с другими участниками, в том числе сотрудниками медицинских учреждений, похитила дорогие лекарства для онкобольных. Речь идет о сумме не менее 1,7 млн рублей.

Под арестом она будет находиться до 7 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала о других арестах по «Делу онкологов». В общей сложности по нему задержано 16 человек.