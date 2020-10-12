В Петербурге продолжаются аресты по «делу онкологов»

В понедельник, 12 октября, Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для еще одной медсестры, фигурирующей в деле мошенников, занимавшихся перепродажей дорогостоящих лекарств для людей с онкологией.

Постановлением суда сотруднице государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер» избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 7 декабря 2020 года. Медсестру онкодиспансера подозреваю в совершении кражи в особо крупном размере.

Напомним, что под запрет определенных действий может попадать запрет на покидание дома, нахождение в определенных местах или общение с определёнными людьми, пользование Интернетом и получение почтово-телеграфных сообщений.

Ранее gazeta.spb.ru публиковала видеозапись задержания одного из мошенников, причастных к торговле крадеными дорогостоящими препаратами для онкобольных. В общей сложности по «делу онкологов» задержано 16 человек.