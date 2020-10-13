Труп дворника нашли в техническом помещении дома на Загребском бульваре

Дом на Загребском бульваре, в котором нашли труп дворника. Фото: google.maps

Дом на Загребском бульваре, в котором нашли труп дворника. Фото: google.maps

В доме во Фрунзенском района Петербурга найден труп 28-летней женщины, работающей дворником.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 12 октября в полицию обратилась женщина, работающая техником ТСЖ №2. Она сообщила, что нашла труп женщины в техническом помещении дома №21 по Загребскому бульвару.

Прибывшие по адресу сотрудники полиции установили ее личность — ей оказалась 29-летняя приезжая из Тывы, которая неофициально работала дворником в этом ТСЖ. Она проживала в данном техническом помещении.

На месте происшествия нашли ксерокопию паспорта на имя 35-летнего местного жителя. Предполагается, что именно он убил женщину.

Полиция изъяла следы пальцев рук, смывы крови, документы и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина вонзил нож в шею собутыльника после распития спиртного в хостеле на Рижском проспекте.