Футболист «Зенита» Сердар Азмун вошел в топ-5 самых дорогих азиатских игроков

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в пятерку самых дорогих футболистов Азии. Топ возглавил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Как сообщает NevaSport со ссылкой на портал Transfermarkt.de, стоимость лидера рейтинга Сон Хын Мина на трансферном рынке оценивается в 64 млн евро. Напомним, что футболист выступает за лондонский «Тоттенхэм».

На втором месте расположился полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо, который проводит сезон в аренде. На данный момент футболист выступает за испанскую «Валенсию». Его стоимость составляет 30 млн евро.

В тройку также попал ещё один футболист «Валенсии». Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин оценивается в 20 млн евро.

Отметим, что в четверку дорогих игроков Азии попал японский защитник «Болоньи» Такехиро Томиясу. Его стоимость оценивается в 18 млн евро. Именно с такой же трансферной суммой замыкает пятерку иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун – 18 млн.

В топ-10 также вошли Хван Хи Чхан («РБ Лейпциг», 15 млн евро), Даити Камада («Айнтрахт» 12 млн), Сея Накадзима («Порту» 12 млн), Такуми Минамино («Ливерпуль» — 10 млн), Мехди Тареми («Порту» 10 млн).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Спартак» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушения в матче с «Зенитом».