В США задержан основатель бренда «Красная линия» Герман Лиллевяли

Россия подала в Интерпол уведомление о его розыске, поэтому Лиллевяли до сих пор остается под арестом. Фото: pixabay.com

Россия подала в Интерпол уведомление о его розыске, поэтому Лиллевяли до сих пор остается под арестом. Фото: pixabay.com

В Соединённых Штатах задержан бизнесмен Герман Лиллевяли, основавший такие бренды как «Довгань», «Красная линия» и «Смак».

Напомним, что в России Лиллевяли заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Правоохранители считают, что предприниматель владел инвестиционным холдингом и, под предлогом оказания брокерских услуг, похищал у своих состоятельных клиентов огромные суммы — в общей сложности, до 9 млрд рублей. О задержании Лиллевяли пишет РБК.

РИА Новости также пишут, что информацию о задержании подтвердили следствие и представитель инвесторов, пострадавших от действий бизнесмена. Они судятся с Лиллевяли в США. Оказывается, последний больше месяца находится в иммиграционной тюрьме за нарушение миграционного законодательства: он пересек американскую границу по эстонскую паспорту, а затем продал в Эстонии свои машину и квартиру. Без визы оставаться в Штатах Лиллевяли мог не дольше 90 дней: за это время суд штата Флорида постановил, что бизнесмен должен возместить более 32 млн долларов ущерба. Российские власти добиваются выдачи обвиняемого в мошенничестве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании предполагаемого главаря группировки петербургских мошенников, похищавших для перепродажи дорогостоящие препараты для лечения онкологии.