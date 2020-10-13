В Башкирии школьники уйдут на досрочные каникулы из-за Covid-19

В Башкирии школьники уйдут на досрочные каникулы из-за Covid-19
Досрочные каникулы у школьников из-за коронавируса в Башкирии. Фото: pixabay

Каникулы для школьников Башкирии начнутся на неделю раньше планируемого срока. Детей отправят отдыхать с 19 октября на 2,5 недели. В регионе коронавирус подтвержден у 200 школьников и около 150 педагогов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, в школах региона из-за тяжелой эпидемиологической ситуации каникулы начнутся раньше и продлятся больше половины месяца.

«На фоне усугубляющейся ситуации предлагаем — у нас плановые каникулы должны были начаться с 26 октября, совместно с Минздравом республики предлагаем сдвинуться на неделю раньше — с 19 октября начать каникулы и до 4 ноября, в итоге 2,5 недели будут продолжаться каникулы», – сказал Айбулат Хажин.

Отметим, что по словам министра, продление каникул не должно сказаться на качестве образования. У школьников будет возможность наверстать упущенную программу в мае.

Напомним, что по состоянию на 12 октября в Башкирии выявлено 9 344 случая заражения коронавирусом. Умерли от инфекции 46 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за коронавируса ввели новые ограничения в школах.

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