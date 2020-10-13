В Ленобласти главу Сайменского канала обвиняют в хищении более 35 млн рублей из бюджета

В Ленобласти главу Сайменского канала обвиняют в хищении более 35 млн рублей из бюджета
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Фото: Wikipedia

Руководителя ФГУ «Сайменский канал» обвиняют в особо крупном мошенничестве. Вместе с подельниками, он присвоил часть средств, выделенных на ремонт навигационных знаков в фарватере канала.

По версии следствия, действуя в период с августа 2013 по ноябрь 2017 года, директор Саймнеского канала, сговорившись с подрядчиками и используя служебное положение, похитил из бюджетных денег в размере более 83,9 млн рублей, выделенных на ремонт 22 светящихся навигационных знаков в Сайменском фарватере, свыше 35 млн рублей.

Украденные деньги участники преступления поделили между собой, а работы выполнили, но в гораздо меньшем объеме. Отметим, что материалы по уголовному делу заняли 70 томов. В итоге суд назначил экс-директору учреждения наказание в размере 3 лет в колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одного из руководителей банка «Траст» арестовали по подозрению в хищении миллиарда рублей.

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