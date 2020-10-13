Спортивный директор «Зенита» Рибалта думает о возвращении в «Ювентус»

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Хавьер Рибалта. Фото: fc-zenit.ru

Он может занять в туринском клубе аналогичный пост.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может вернуться в туринский «Ювентус» на аналогичный пост. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.

Известно, что должность в «Ювентусе» может освободиться после ухода Фабио Паратичи. На его место могут претендовать два специалиста – Федерико Керубини и Рибалта.

Напоминаем, что Рибалта начал сотрудничать с «сине-бело-голубыми» в 2018 году, контракт с ним подписали до конца текущего сезона. До этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверял, что спортивный директор не собирается уходить из клуба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболист «Зенита» Сердар Азмун вошел в топ-5 самых дорогих азиатских игроков. Топ возглавил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

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