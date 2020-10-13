НА КАД произошла авария из-за сдающей назад легковушки

Автомобиль двигался задним ходом, спровоцировав тем самым инцидент.

Сегодня, 13 октября, на КАД рядом с Предпортовой улицей произошла жесткая авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобиль двигался по дороге задним ходом, когда в него на высокой скорости врезалась другая машина. По предварительным данным, водитель пропустил съезд на ЗСД.

В сеть также попали кадры с видеорегистратора, судя по которым виновник аварии, во-первых, нарушил ПДД, во-вторых, действовал неумело. Некоторые отметили, что другому водителю тоже стоило быть внимательнее и не говорить по телефону в дороге.

Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской собралась крупная пробка из-за тройного ДТП с ГАЗелью. На кадрах видно, что первая машина уперлась капотом в дорожный разделитель, передняя часть машины превратилась в груду металла.