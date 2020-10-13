В Петербурге ДТП временно лишило освещения участок Октябрьской набережной

Дорожно-транспортное происшествие в Невском районе лишило Октябрьскую набережную освещения и светофора.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «Веселый поселок» в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 13 октября, около 18:00. Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и влетел в столб. Из-за этого светофор с дорожными знаками упал прямо на дорогу, оборвав провода. На кадрах опубликованной свидетелями видеозаписи видно, что на месте работала скорая помощь — медики помогали пострадавшей женщине.

Для восстановления подачи электричества на место произошедшего прибыли работники СПб ГБУ «Ленсвет». Упавший столб и провода были оперативно убраны с дороги, а работу освещения удалось восстановить. Уже в среду, 14 октября, сотрудники организации установят новую опору заместо старой. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

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