В Петербурге ДТП временно лишило освещения участок Октябрьской набережной

В Петербурге ДТП временно лишило освещения участок Октябрьской набережной
Место ДТП на Октябрьской набережной. Фото: кадр видео vk.com/veselyposelok

Дорожно-транспортное происшествие в Невском районе лишило Октябрьскую набережную освещения и светофора.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «Веселый поселок» в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 13 октября, около 18:00. Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и влетел в столб. Из-за этого светофор с дорожными знаками упал прямо на дорогу, оборвав провода. На кадрах опубликованной свидетелями видеозаписи видно, что на месте работала скорая помощь — медики помогали пострадавшей женщине.

Для восстановления подачи электричества на место произошедшего прибыли работники СПб ГБУ «Ленсвет». Упавший столб и провода были оперативно убраны с дороги, а работу освещения удалось восстановить. Уже в среду, 14 октября, сотрудники организации установят новую опору заместо старой. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большевиков в ДТП пострадала девушка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп невский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге 16 декабря
В Петербурге ДТП временно лишило освещения участок Октябрьской набережной
Петербургу может грозить повторение майской ситуации с коронавирусом
Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях
Россия стала членом Совета ООН по правам человека
Депутат Госдумы оценил ультиматум Тихановской к Лукашенко
В Севастополе ввели режим повышенной готовности ввели из-за нехватки запасов воды
Лавров не исключает прекращения общения между Россией и Евросоюзом