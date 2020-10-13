На Большевиков в ДТП пострадала девушка

На место прибыла карета скорой помощи. Непонятно, в каком состоянии находится горожанка.

В Невском районе сегодня, 13 октября, произошла жесткая авария. Обо всем сообщает Telegram-канал «Мегаполис|Петербург|Питер». Все случилось на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана – там столкнулись несколько автомобилей. В результате отечественная легковушка, одна из участниц инцидента, выглядит крайне плохо. Свидетели уверяют, что в аварии пострадала молодая девушка.

Непонятно, в каком состоянии она находится. Ей на помощь уже приехала карета скорой. Автомобилисты рассказывают, что ДТП сильно мешает проезду, так что советуют объезжать место происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошла авария из-за сдающей назад легковушки. Автомобиль двигался задним ходом, спровоцировав тем самым инцидент.