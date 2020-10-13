Такси перелетело через ограждение перед съездом к деревне Вартемяги

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Яндекс.Такси» произошло в ночь на среду, 14 октября, на Приозерском шоссе.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По неустановленным причинам водитель такси потерял контроль над управлением автомобилем и перелетел через дорожное ограждение, «припарковавшись» на газоне. Инцидент произошел перед съездом к деревне Вартемяги в сторону Северной столицы.

Судя по кадрам с места аварии, ограждение и транспортное средство получили повреждения. На месте был замечен автомобиль дорожной полиции.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ДТП временно лишило освещения участок Октябрьской набережной. Водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и влетел в столб. Из-за этого светофор с дорожными знаками упал прямо на дорогу, оборвав провода.