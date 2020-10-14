ВТБ создала «дочку» для строительства метро в Петербурге

ВТБ создала &#171;дочку&#187; для строительства метро в Петербурге
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Группа ВТБ собирается расширить свое присутствие на рынке инфраструктуры Санкт-Петербурга. 12 октября в Петербурге зарегистрировали дочернюю компанию ВТБ — АО «Метрострой северной столицы».

Как сообщает «Интерфакс», основным видом деятельности компании будет строительство железных дорог и метрополитена. Генеральным директором стал Александр Романов, который также руководит другой структурой ВТБ — ООО «Транспортные концессии (Саха)».

Название нового дочернего предприятия ВТБ выбрала по тому же принципу, что у управляющей компании Пулково — «Воздушные ворота северной столицы», в которой у ВТБ есть блокпакет.

В группе ВТБ отметили, что компания будет активно участвовать в проектах по развитию инфраструктуры города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВТБ в Санкт-Петербурге переводит покупку автомобилей в онлайн.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
втб метрострой новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России
Этой ночью полностью перекроют Северный участок ЗСД
Петербуржцы стали чаще соблюдать масочный режим в общественном транспорте
Петербург переходит на регулярное отопление с 15 октября
В Петербурге задержали серийных автоугонщиков, «работавших» на экспорт
В Петербурге за 2020 детские сады оштрафовали на 3,5 млн рублей за ...
Петербург занял второе место по числу новых случаев коронавируса в России: ...
Число молодоженов в Ленобласти увеличилось вдвое