ВТБ создала «дочку» для строительства метро в Петербурге

Группа ВТБ собирается расширить свое присутствие на рынке инфраструктуры Санкт-Петербурга. 12 октября в Петербурге зарегистрировали дочернюю компанию ВТБ — АО «Метрострой северной столицы».

Как сообщает «Интерфакс», основным видом деятельности компании будет строительство железных дорог и метрополитена. Генеральным директором стал Александр Романов, который также руководит другой структурой ВТБ — ООО «Транспортные концессии (Саха)».

Название нового дочернего предприятия ВТБ выбрала по тому же принципу, что у управляющей компании Пулково — «Воздушные ворота северной столицы», в которой у ВТБ есть блокпакет.

В группе ВТБ отметили, что компания будет активно участвовать в проектах по развитию инфраструктуры города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВТБ в Санкт-Петербурге переводит покупку автомобилей в онлайн.