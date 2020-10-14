В Петербурге перед судом предстанет грабитель банкоматов

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в хищении денежных средств из банкоматов.

Преступный инцидент произошел в августе этого года. По данным следствия, обвиняемый похитил деньги из банкоматов коммерческого банка, неоднократно зачисляя похищенные суммы на лицевые счета сторонних банковских карт.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, общая сумма похищенного составила 20 тыс. рублей

Уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тыс. рублей из салона «Билайн» на Просвещения.