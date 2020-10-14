В Петербурге карманницу приговорили к году исправительных работ за похищенный телефон

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение в отношении местной жительницы. Она признана судом виновной в совершении краж.

Преступный инцидент произошел в магазине «Пятерочка». По данным следствия, внимание злоумышленницы привлекла покупательница, хранившая дорогостоящий гаджет во внешнем кармане своего пальто.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, в результате злоумышленница тайно похитила iPhone стоимостью более 64 тыс. рублей.

Выборгский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанет грабитель банкоматов.