В Петербурге карманницу приговорили к году исправительных работ за похищенный телефон

Прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение в отношении местной жительницы. Она признана судом виновной в совершении краж.
Преступный инцидент произошел в магазине «Пятерочка». По данным следствия, внимание злоумышленницы привлекла покупательница, хранившая дорогостоящий гаджет во внешнем кармане своего пальто.
Как сообщили на сайте прокуратуры города, в результате злоумышленница тайно похитила iPhone стоимостью более 64 тыс. рублей.
Выборгский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанет грабитель банкоматов.