На заседание по делу Олега Соколова со стороны защиты пришел Дмитрий «Гоблин» Пучков

На заседание по делу Олега Соколова со стороны защиты пришел Дмитрий &#171;Гоблин&#187; Пучков
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В среду, 14 октября, в Северной столице состоялось очередное заседание по делу экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, жестоко убившего и расчленившего аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко год назад.

Новое слушание посетил необычный гость: известный переводчик, блогер и ведущий YouTube-канала Дмитрий «Гоблин» Пучков, знакомый многим россиянам по первым озвучкам зарубежных фильмов. Пучков известен своими резонансными высказываниями и взглядами, а гостем его программы нередко бывал Олег Соколов. Теперь защита историка вызвала его в суд.

Кроме того, на слушании присутствовал декан Исторического факультета и директор Института истории СПбГУ Даудов Абдулла Хамидович. Он, вероятно, выступал со стороны обвинения. «Такие оскорбления люди не прощают», — заявил профессор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по заявлению Соколова, он не хотел убивать Ещенко.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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