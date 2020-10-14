На заседание по делу Олега Соколова со стороны защиты пришел Дмитрий «Гоблин» Пучков

В среду, 14 октября, в Северной столице состоялось очередное заседание по делу экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, жестоко убившего и расчленившего аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко год назад.

Новое слушание посетил необычный гость: известный переводчик, блогер и ведущий YouTube-канала Дмитрий «Гоблин» Пучков, знакомый многим россиянам по первым озвучкам зарубежных фильмов. Пучков известен своими резонансными высказываниями и взглядами, а гостем его программы нередко бывал Олег Соколов. Теперь защита историка вызвала его в суд.

Кроме того, на слушании присутствовал декан Исторического факультета и директор Института истории СПбГУ Даудов Абдулла Хамидович. Он, вероятно, выступал со стороны обвинения. «Такие оскорбления люди не прощают», — заявил профессор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по заявлению Соколова, он не хотел убивать Ещенко.