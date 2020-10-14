Власти Петербурга ужесточают контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19

Власти Петербурга ужесточают контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19
Коронавирус в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургские власти решили усилить контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности на предприятиях.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что введение новых ограничений по коронавирусу не принесет ничего хорошего для сохранения городской экономики. Однако в Петербурге с каждым днем лишь растет заболеваемость и смертность от COVID-19, и многое зависит именно от соблюдения мер безопасности самими горожанами.

По словам Беглова, в Северной столице работает около 120 тысяч предприятий, которые не могут работать без контактов с гражданами. Предприниматели просили Смольный ускорить отмену ограничений, однако далеко не все из них выполнили необходимые требования, отмечает губернатор.

Только за прошедшую неделю в Петербурге составили более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности. А за всю пандемию было выявлено почти 20 тысяч нарушений. В связи с чем Беглов поручил усилить мониторинг деятельности предприятий.

В Смольном отметили, что сейчас большинство заболевших — работающие горожане, преимущественно офисные сотрудники и работники сферы услуг. Это говорит о том, что на рабочих местах не соблюдаются меры безопасности.

Также в городе сократят сроки рассмотрения дел о нарушениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро.

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