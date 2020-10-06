В Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро

90% пассажиров заходят в метро в масках. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

90% пассажиров заходят в метро в масках. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербургские власти намерены ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Об этом сообщили в Смольном. На заседании Межведомственной транспортной рабочей группы по противодействию COVID-19 вице-губернатор Максим Соколов обратился к городским перевозчикам с просьбой принять меры по ужесточению масочного режима.

Представители транспортных организаций ответили, что в метрополитене регулярно проходит дезинфекция. В пригородных электричках также проводится уборка в усиленном режиме. А в «Ласточках» работают антибактериальные ультрафиолетовые лампы.

Глава городского Комитета по транспорту Кирилл Поляков напомнил, что нарушившим перчаточно-масочный режим петербуржцам грозит штраф в размере 4 тыс. рублей.

Он также рассказал, что 90% пассажиров заходят в метро в масках, но большинство снимают их после прохождения турникетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов попросил Минздрав выделить больше коек для пациентов с COVID-19.