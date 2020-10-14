В Петербурге полицейских приговорили к условным срокам за мошенничество и взятки

В Петербурге полицейских приговорили к условным срокам за мошенничество и взятки
Бывшие полицейские признали свою вину и раскаялись в содеянном. Фото: pixabay.com

Одного из экс-полицейских, Сергея Соколова, признали виновным в посредничестве при получении взятки, а другого, Артура Черкасова, обвинили в мошенничестве.

Соколов решил помочь гражданам, обратившимся к нему с просьбой не заводить уголовное дело по факту мошенничества. За свое посредничество экс-правоохранитель попросил 10% от общей суммы взятки. Получив деньги, он обратился к своему коллеге Черкасову, который, хотя никаким образом не мог помочь, решил взяться за «услугу». «Просители» оценили её в 1,5 миллиона рублей.

18 февраля 2020 года при передачи взятки Соколов был задержан. Он раскаялся и согласился помочь следствию. В аналогичной операции, с участием, на этот раз, самого Соколова, задержали его подельника. Оба подсудимых признали свою вину и получили 56и 4 года уловного срока со штрафом в 1,5 млн и 800 тысяч рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправят под суд грабителя банкоматов.

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