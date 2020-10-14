Защитник «Ростова» может перейти в «Зенит»

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Чистяков может присоединиться к "Зениту". Фото: ФК "Ростов"

Переговоры находятся на завершающей стадии, так что трансфер должен состояться.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что ведутся переговоры о переходе защитника Дмитрий Чистякова из «Ростова» в «Зенит». Он отметил, что трансфер с большой вероятностью состоится. Об этом пишет РИА Новости.

Игрок является воспитанников петербургского клуба и на протяжении трех лет выступал за молодежный и дублирующий составы «сине-бело-голубых». В 2019 году Чистяков присоединился к донской команде. Начало текущего сезона футболист пропустил из-за травмы, но у Медведева на него большие планы.

«Если все завершится с Чистяковым, а все к этому идет, то будем надеяться, что он станет прогрессировать и играть на высоком уровне»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вендел прилетел в Петербург и готов провести первую тренировку с «Зенитом». О подписании контракта с 23-летним полузащитником клуб сине-бело-голубых объявил еще 6 октября, игрока успели заявить на групповой этап Лиги чемпионов.

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