Спортивный директор «Зенита» недоволен сотрудничеством с клубом

Рибалта может покинуть клуб по истечении контракта сразу по нескольким причинам.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может покинуть клуб по истечении контракта. Отмечается, что на это есть несколько причин. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Во-первых, специалиста не устраивает, что с ним часто не согласовывают трансферы российских футболистов. Один из примеров – переход Сутормина, которым Рибалт остался недоволен. Есть и другие аспекты работы, не устраивающие спортивного директора.

Напоминаем, что Рибалт занял свой пост в петербургском клубе в 2018 году. До этого он сотрудничал с «Торином», Миланом», «Ювентусом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защитник «Ростова» может перейти в «Зенит». Переговоры находятся на завершающей стадии, так что трансфер должен состояться.