Стало известно, какая бригада арбитров обслужит матч «Зенита» и «Сочи»

Игру между «Зенитом» и «Сочи» обслужит бригада 36-летнего арбитра Сергея Иванова. Для судьи из Ростова-на-Дону эта встреча с петербургским клубом станет 21-й в карьере.

Как сообщает пресс-служба клуба Северной столицы, арбитру помогут ассистенты Алексей Лунев и Владимир Миневич. Резервным судьей назначен Дмитрий Стрельцов.

Отмечается, что главным арбитром VAR станет Алексей Сухой, ассистировать ему будет Константин Шаламберидзе.

Сам Иванов уже встречался с «Зенитом» 20 раз. В них петербуржцы одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью, остальные матчи закончились поражением.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта недоволен сотрудничеством с клубом. Отмечалось, что он может покинуть клуб по истечении контракта.