Неизвестный сообщил о ложном минировании торгового центра «Галерея»

В Центральном районе Петербурга поступило ложное сообщение о минировании ТРЦ «Галерея». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает УМВД России по Центральному району, в среду, 14 октября, мужчина отправил сообщение на электронную почту сотрудников правоохранительных органов о минировании ТРЦ «Галерея».

Обвиняемый сообщил о том, что минирование торгового центра произойдет вечером, а после этого будут отправлены дроны со взрывчатым веществом.

Также мужчина указал ссылку на свою страницу в социальной сети Вконтакте.

В итоге, в результате осмотра ТРЦ «Галерея» (пр. Лиговский д.30) и прилегающей территории взрывных веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

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