На Космонавтов две иномарки после ДТП мешают проезду

На Космонавтов две иномарки после ДТП мешают проезду
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Московском районе сегодня вечером, 14 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе – там столкнулись Nissan и Volkswagen Polo. Как именно произошла авария – не уточняется. Известно лишь, что машины мешают проезду.

Пока что информация о пострадавших не поступала. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД иномарка въехала фургон дорожных рабочих — есть пострадавшие. В результате удара мужчина получил серьезные травмы, о его текущем состоянии информации пока нет.

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дтп московский район


 

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