На ЗСД иномарка въехала фургон дорожных рабочих — есть пострадавшие

Днем 14 октября в Приморском районе Северной столицы на участке Западного скоростного диметра (ЗСД) произошло дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел на 24-м километре трассы, около 12:30. Внедорожник «Ауди А7» с 31-летним петербуржцем за рулем въехал в припаркованный дорожный фургон «Форд Транзит» с прицепом. Машина была служебной, принадлежащей дорожным службам города. Видеозаписью с места событий поделились участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

К несчастью, в момент столкновения 55-летний водитель «Форда» устанавливал на прицеп противооткатные устройства. В результате удара мужчина получил серьезные травмы, о его текущем состоянии информации пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали серийных автоугонщиков, которые перепродавали похищенные машины.