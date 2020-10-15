В Петербурге появятся детские площадки, разработанные вместе с психологами

Бизи-борды, сенсорные столы, лабиринты, тоннели, — в Петербурге появятся детские площадки, которые были разработаны вместе с психологами. Их установят в жилых комплексах холдинга Setl Group.

Холдинг Setl Group вместе со специалистами создал новую концепцию детских площадок с эксклюзивным оборудованием. Такие площадки учитывают потребности ребенка в определенном возрасте.

Новые детские площадки получили название SetlKids. Как отмечает совладелец Setl Group Илья Еременко, аналогов таких площадок на российском рынке нет. При их создании учитывали предложения психологов «Архитектура Будущего», детей и их родителей.

Новые площадки буду созданы в экостиле, для них используют близкие к природе цвета. Предполагается, что в общение и игру будут вовлечены дети, родители, бабушки и дедушки.

Наполнение для площадок разработано с учетом особенностей детей из разных возрастных групп. Так, для детей в возрасте от года до трех лет будут использовать песочницы-тренажеры с желобками для пересыпания песка и сортерами, с воронками и шестеренками. Родители смогут разместиться на невысоких табуретах по краям песочниц. Ребят также ждут тактильные коврики и стенды, а также специальные тренажеры, которые позволят развивать мелкую моторику рук. Еще одним необычным элементом на такой площадке станут бизи-борды с выключателями, кнопками, шпингалетами, трубами, а также сенсорные столы.

Совсем другое оборудование готовят на площадки для детей от трех до семи лет. Для них предложат качели-гнезда, горки, «лазалки».

Детям в возрасте от семи до 12 лет подготовят площадки с городками, скалодромами, веревочными станциями. Для подростков организуют столы-тренажеры с настольными играми и еще более сложные лабиринты.

Первые такие площадки появятся в жилых комплексах «Зеленый квартал» и «Солнечный город» в следующем году.

Ожидается, что новое пространство SetlKids станет настоящей точкой притяжения юных жителей.