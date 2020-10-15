В Петербурге арендаторы городского имущества должны 29,6 млрд рублей

В Петербурге арендаторы городского имущества должны 29,6 млрд рублей
Арендаторы городского имущества должны 29,59 млрд рублей. Фото: pixabay.com

В Северной столице арендаторы городского имущества обязаны выпалить властям по договорам аренды 29,59 млн рублей. Выплаты происходят с большим трудом. Как сообщает «Деловой Петербург», на 1 февраля 2020 года данная сумма составляла 30 млрд рублей.

Отмечается, с августа 2020 года решением данного вопроса занимается рабочая группа, которая была создана комитетом имущественных отношений. При этом составлять протоколы о неплательщиках данная группа не может.

Также в комитете прогнозируют дальнейшую невыплату долгов из-за весенних событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

На данный момент, за 1,5 месяца работы комитет провел порядка 400 выездов на объекты, долги которых превышают 900 млн рублей. По информации «Делового Петербурга», с нарушителями в основном проводят воспитательные беседы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аренда городское имущество долги коронавирус новости спб смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мойка78» в четвертый раз проводит премию «Город Действия»
Ученые выяснили, какие изменения климата грозят Камчатке
В России зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса
В Крыму российские ученые создали новую вакцину от Covid-19
Задержан мужчина, вонзивший нож в сожительницу в квартире на Малой Балканской
За сутки в мире коронавирус подхватили более 373 тыс. человек
В Петербурге арендаторы городского имущества должны 29,6 млрд рублей
Лихач с пистолетом получил «уголовку» после дорожного конфликта в ...