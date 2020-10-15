Петербуржец ответит перед судом за кражу электрокабеля из парадной дома на Энтузиастов

Кабель был украден с парадной. Фото: pixabay

Кабель был украден с парадной. Фото: pixabay

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в хищении электрокабеля.

Преступный инцидент произошел в доме №45 по проспекту Энтузиастов. По данным следствия, злоумышленник совершил кражу 91 метра медного электрокабеля, протянутого в первой парадной.

Как сообщили в прокуратуре городу, мужчина причинил ЖСК №1135 ущерб в сумме более 6 тыс. рублей. Он также повредил линию электроосвещения парадной.

Кроме того, злоумышленник успел сбыть наркотическое вещество массой 0,60 гр лицу, выступающему в качестве закупщика в ходе расследования.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

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