Организатор рассказал как проходит голосование на выбор новогодней елки для Дворцовой площади

Организатор рассказал как проходит голосование на выбор новогодней елки для Дворцовой площади
Дворцовая площадь. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Северной столице жители города смогут сами выбрать какую установить новогоднюю елку на Дворцовой площади – искусственную или живую. Сама идея не является новой, в первый раз подобное мероприятие запускалось в 2013 году. Голосование, как и в прошлый раз, запущено на сайте газеты администрации Петербурга – «Петербургский дневник».

Об этом сообщает АБН со ссылкой на бывшего главного редактора «Петербургского дневника» Алексея Дементьева. Отмечается, что сам выбор елки путем голосования не является новым. В 2013 году в Петербурге власти впервые запустили подобный опрос.

Тогда автором идеи стал экс-вице-губернатор Василий Кичеджи, он предложил выбрать ель с помощью интернет-голосования.

Напомним, что в 2013 году была выбрана искусственная елка, за нее жители города отдали 60% голосов. При этом искусственное дерево стоит в несколько раз дороже живой – около 15 млн рублей против живой – в 1,5 млн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцы приняли ремонт парадной на Мончегорской за обрушение.

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