На Александра Беглова подали в суд за отказ выдать итоги опроса о коррупции

На Александра Беглова подали в суд за отказ выдать итоги опроса о коррупции
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице компания «Трансперенси Интернешнл — Россия» подала иск в суд на губернатора Петербурга Александра Беглова из-за того, что не были предоставлены результаты опроса горожан об уровне коррупции в стране и городе.

Об этом сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на специалиста по юридическим вопросам «Тарнсперенси» Григория Машанова. Уточняется, что компания направила запрос губернатору Петербурга с просьбой предоставить отчет опроса. Вместо этого получила короткую «отписку», в которой было указано, что уровень коррупции в городе не изменился.

По словам Григория Машанова, в отписке им предоставили данные отчета за 2019 год с двумя показателями: уровень коррупции и то, что петербуржцы из перечня государственных учреждений больше всего пользовались услугами больниц и клиник – 82% населения.

Также юрист отметил, что данный документ не смогли предоставить и в Москве, где организация тоже направила иск в суд. При этом показать данные о коррупции смогли только в Алтайском крае и Калужской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов заявил о сохранении плановой медпомощи в Петербурге, несмотря на коронавирус.

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