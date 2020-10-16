16 октября аэропорт Пулково работает в обычном режиме

16 октября аэропорт Пулково работает в обычном режиме
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В пятницу, 16 октября, из петербургского аэропорта Пулково вылетят все самолеты, указанные в расписании, без отмен и задержек.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, отменять или задерживать рейсы, запланированные на вылет из Северной столицы, пока не собираются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что красная ветка метро Петербурга получит свое продолжение до аэропорта. Жители города смогут добираться до Пулково.

На данный момент ожидается, что планировка строительства завершится к 1 июня 2022 года. Подрядчику предстоит подготовить чертежи зон планируемого размещения линейных объектов метрополитена, схемы расположения элементов планировочной структуры и ряд других проектных документов.

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