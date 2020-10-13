На планировку строительства ветки петербургского метро до Пулково потребуется почти два года

Проектом займется АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

«Красная» ветка петербургского метро получит продолжение: граждане смогут доезжать до аэропорта «Пулково». Ожидается, что планировка строительства завершится к 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

За проект возьмется компания «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», сумма контракта составит 37 миллиона рублей. В условиях конкурса сказано, что подрядчику предстоит подготовить чертежи зон планируемого размещения линейных объектов метрополитена, схемы расположения элементов планировочной структуры и ряд других проектных документов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аэропорт Пулково присоединился к системе лояльности «Единой карты петербуржца».