Аэропорт Пулково присоединился к системе лояльности «Единой карты петербуржца»

Аэропорт Пулково присоединился к системе лояльности &#171;Единой карты петербуржца&#187;
Держателям ЕКП предоставят скидку 15% на ряд услуг. Фото: Baltphoto

Обладателям Единой карты петербуржца теперь доступно еще больше преимуществ. Партнером проекта стал аэропорт Пулково.

Об этом в четверг, 8 октября, информирует пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы. Теперь на некоторые услуги, — к примеру, упаковку багажа или прохода в бизнес-зал, — держателям карт ЕКП в аэропорту будут предоставлять скидку в размере 15%.

Напомним, что Единая карта петербуржца является одновременно банковской, скидочной и бонусной картой, а также действует как электронный проездной и носитель электронной подписи. Получить ЕКП можно бесплатно — на данный момент к этой системе присоединились более 650 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 октября в Пулково успешно совершил экстренную посадку самолет, летевший в Йошкар-Олу.

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