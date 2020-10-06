Аварийная посадка самолета «Руслайн» в Пулково прошла успешно

Во вторник, 6 октября, в петербургском аэропорту Пулково успешно совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Руслайн».

Лайнер покинул воздушные ворота Северной столицы в 13:37, но спустя несколько минут принял решение вернуться из-за неполадки. В воздухе обнаружилось, что из строя вышла передняя стойка шасси. Воздушное судно практически час кружило в небе на Санкт-Петербургом, вырабатывая запас топлива для совершения экстренной посадки.

В салоне, как уже упоминалось, находились 29 человек: 26 пассажиров и трое членов экипажа. К счастью, посадка прошла успешно, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о жесткой посадке вертолета Ми-2, произошедшей в Якутии. Он сел на землю в лесном массиве, внутри находилось шесть пассажиров и пилот — никто не пострадал. Причины аварийного приземления неизвестны.