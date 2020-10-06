Рейс из Петербурга в Йошкар-Олу экстренно садится в Пулково

На данный момент самолет еще не совершил приземления. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

На данный момент самолет еще не совершил приземления. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 6 октября, над петербургским аэропортом Пулково кружится самолет авиакомпании «Руслайн»: воздушное судно вырабатывает топливо для совершения аварийной посадки.

Авиалайнер взлетел в 13:37 и должен был направляться из Петербурга в Йошкар-Олу, однако спустя несколько минут пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. На данный момент самолет нарезает круги в небе, вырабатывая топливо для посадки.

Причиной экстренных действий является техническая неполадка: в воздухе была обнаружена неисправность передней стойки шасси. На борту самолета, по информации телеканала 78.ru, находятся 29 человек, из них 26 — пассажиры, а трое — члены экипажа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 октября все рейсы воздушных ворот северной столицы совершаются по расписанию.