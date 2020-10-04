Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под городом Среднеколымск в Якутии. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии», происшествие случилось в воскресенье, 4 октября, в 08:00 по местному времени ( 02:00 мск). Вертолет жестко приземлился недалеко от города Среднеколымск. На место происшествия был направлен борт Ми-8 с тремя спасателями и одним представителем полиции.

Стало известно, что Ми-2 приземлился в лесном массиве. Предварительно, там обнаружили семь человек — шестерых пассажиров и пилота. Они были эвакуированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи разбираются в обстоятельствах аварийной посадки частного самолета в порту Бронка. По предварительным данным, прибегнуть к экстренной посадке пилота вынудил отказ двигателя транспортного средства.