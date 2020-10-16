На Кузбассе пострадали два человека во время землетрясения

В пятницу, 16 октября, ночью в районе горного хребта Бийского грива на северо-востоке Алтая было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,2 балла. Пострадало 2 человека.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Таштагольского района Кузбасса, в результате землетрясения произошел подземный толчок и пострадали 2 горняка, которые находились на шахте Шерегешского рудника. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным у пострадавших прелом ноги и ключицы. Оба находятся в сознании.

Землетрясение было зафиксировано сейсмостанцией города Новосибирск в 03:13 (15 октября 23:13 по московскому времени). Магнитуда сейсмособытия составила 4,2 балла. Подземный толчок класса 6,8 произошел на шахте Шерегешского рудника на участке «Новый Шерегеш».

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