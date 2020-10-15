У метро «Пионерская» полыхает сервис по замене масла

У метро &#171;Пионерская&#187; полыхает сервис по замене масла
Пожар на Индустриальном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

На Индустриальном проспекте в Петербурге произошел пожар на станции технического осмотра, которая специализируется на замене масла.

Об этом информирует городская пресс-служба главка МЧС России. Спецслужбы получили сообщение о возгорании в Приморском районе в семь часов вечера в четверг, 15 октября.

Все произошло по адресу проспект Испытателей, дом 1, недалеко от станции метро «Пионерская». Загорелось одноэтажное здание СТО, огонь распространился по всей площади здания — 10х15 метров. Внутри хранятся масла и емкости с соляркой.

Пожар локализовали в 19:37. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

Пожар на Индустриальном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Буграх сгорели две машины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автосервис новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У метро «Пионерская» полыхает сервис по замене масла
Британия ввела санкции против российских чиновников из-за дела Навального
Два подростка попали под машину на перекрестке в Колпино
Санкт-Петербург стал самым активным мегаполисом в пандемию
В Петербурге 16 октября рассмотрят поправки в «закон о наливайках»
Пиотровский разрешил молодоженам фотографироваться в Эрмитаже
Реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик
Новые компьютеры и оборудование поставили в школы Петербурга