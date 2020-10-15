У метро «Пионерская» полыхает сервис по замене масла

На Индустриальном проспекте в Петербурге произошел пожар на станции технического осмотра, которая специализируется на замене масла.

Об этом информирует городская пресс-служба главка МЧС России. Спецслужбы получили сообщение о возгорании в Приморском районе в семь часов вечера в четверг, 15 октября.

Все произошло по адресу проспект Испытателей, дом 1, недалеко от станции метро «Пионерская». Загорелось одноэтажное здание СТО, огонь распространился по всей площади здания — 10х15 метров. Внутри хранятся масла и емкости с соляркой.

Пожар локализовали в 19:37. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Буграх сгорели две машины.