Буграх сгорели две машины

Буграх сгорели две машины
В Буграх произошел пожар. Baltphoto/ Ирина Мотина

Два полыхающих автомобиля пришлось тушить спасателям во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на четверг, 15 октября.

Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Уточняется, что информацию по пожару спасатели получили около 02:46. Дежурную смену отправили на Полевую улицу в Буграх.

Оказалось, что там горели два автомобиля.

Потушить пожар смогли к 03:18.

«Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России за сутки потушили около 40 лесных пожаров. Общая площадь ликвидируемых возгораний составила 579 гектаров.

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