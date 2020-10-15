Буграх сгорели две машины

Два полыхающих автомобиля пришлось тушить спасателям во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на четверг, 15 октября.

Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Уточняется, что информацию по пожару спасатели получили около 02:46. Дежурную смену отправили на Полевую улицу в Буграх.

Оказалось, что там горели два автомобиля.

Потушить пожар смогли к 03:18.

«Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России за сутки потушили около 40 лесных пожаров. Общая площадь ликвидируемых возгораний составила 579 гектаров.