В России за сутки потушили почти 40 природных пожаров

За последние 24 часа на территории России потушили 38 лесных пожаров. Общая площадь ликвидируемых возгораний составила 579 гектаров.

Об этом стало известно сегодня, 14 октября. Так, за последние 24 часа в стране ликвидировали 38 лесных пожаров. В настоящий момент специалисты продолжают активно тушить возгорания.

Как сообщил RT со ссылкой на информацию пресс-службы Авиалесоохраны, к началу среды на территории страны действовало шесть пожаров, общая площадь возгораний составляет 429 гектаров.

Отметим, что основной причиной возникновения лесных пожаров явилось неосторожное обращение граждан с огнем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за 2020 год ликвидировано 264 лесных пожара площадью 90,4 га. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,3 га.