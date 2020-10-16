Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода

Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода
В городе ожидаются небольшие дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 16 октября, на Северную столицу начнет оказывать свое влияние скандинавский антициклон. Жителей города ожидает облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в пятницу температура воздуха днем составит 5-7 градусов, что 2-3 градуса ниже климатической нормы, как и атмосферное давление, которое составит 763 миллиметра ртутного столба

Ветер в Санкт-Петербурге будет достигать 4-9 метров в секунду.

Кроме того, в Северной столице прошедшая ночь была зафиксирована, как самая холодная в городе, с начала осени. Температура воздуха составила ночью всего 1,7 градуса. Ранее рекорд погодой был поставлен 15 октября, тогда температура воздуха ровнялась 4 градусам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург ждет снежная зима с минусовыми температурами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб погода погода в петербурге прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали ...
В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем
В Петербурге родители и учителя сами проголосуют за формат ограничений в школах
Житель Петроградки обвинил пенсионера в надругательстве над 14-летней дочерью
Лжеминеры заявили о бомбах в здании суда и гранд-отеля «Европа»
Петербуржец под кайфом избил женщину на петербургской АЗС
В студента Судостроительного колледжа всадили нож
Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода