Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода

В пятницу, 16 октября, на Северную столицу начнет оказывать свое влияние скандинавский антициклон. Жителей города ожидает облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в пятницу температура воздуха днем составит 5-7 градусов, что 2-3 градуса ниже климатической нормы, как и атмосферное давление, которое составит 763 миллиметра ртутного столба

Ветер в Санкт-Петербурге будет достигать 4-9 метров в секунду.

Кроме того, в Северной столице прошедшая ночь была зафиксирована, как самая холодная в городе, с начала осени. Температура воздуха составила ночью всего 1,7 градуса. Ранее рекорд погодой был поставлен 15 октября, тогда температура воздуха ровнялась 4 градусам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург ждет снежная зима с минусовыми температурами.