В студента Судостроительного колледжа всадили нож

В студента Судостроительного колледжа всадили нож
В Петербурге ранен студент. Фото: Baltphoto

В Петербурге ранен учащийся Судостроительного колледжа. На него напали в Красносельском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 15 октября, на улице Пограничника Гарькавого. Двое неизвестных избили 17-летнего юношу руками и ногами, а затем ударили его ножом.

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу. У него диагностировали рану шеи, грудной области и спины. Его состояние оценили как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что был задержан житель Гатчины, которого подозревают в избиении охранника магазина на Стрельнинском шоссе.

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