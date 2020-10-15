Задержан безработный житель Гатчины, избивший охранника магазина на Стрельнинском шоссе

Задержан безработный житель Гатчины, избивший охранника магазина на Стрельнинском шоссе
Мужчина избил охранника. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские задержали жителя Гатчины, избившего охранника в супермаркете. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Инцидент произошел 9 октября в магазине на Стрельнинском шоссе. На следующий день в отдел полиции обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что у входа в магазин его избили неизвестные.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту хулиганства возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего неработающего мужчину, который был изобличен в содеянном.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Комиссара Смирнова неизвестные избили и ограбили двоих.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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