Медцентр в Петербурге закупит человеческие конечности почти на 13 млн рублей

Медцентр в Петербурге закупит человеческие конечности почти на 13 млн рублей
В Петербурге закупят конечности для учебных целей. Фото: pixabay.com

В Северной столице Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена объявил о двух тендерах на закупку замороженных человеческих конечностей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Сообщается, что человеческие части тела необходимы для морфологических курсов, а также для мастер-классов врачей.

При этом необходимо, чтобы данные части тела были не только законно закуплены в учебных целях, но и имели необходимое разрешение, в котором будет указано об еще прижизненном согласии человека на такое использование его тела.

Отмечается, что закупка должна составить порядка 12,8 млн рублей. Планируется приобрести 6 замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами для кончиков пальцев. Также врачам для курсов необходимы 24 торса, из которых 6 должны быть с головами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ заявили о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса.

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