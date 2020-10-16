В ВОЗ заявили о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса

Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

При лечении коронавируса в больничных условиях препараты «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Интерферон» практически не имеют никакого эффекта.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), данные лекарства оказывают либо слабый результат при лечении инфекции, либо вообще не имеют никакого эффекта. Такие данные ВОЗ получил благодаря клиническому исследованию Solidarity, которое координирует организация.

В ходе исследования специалисты изучали эффект от лечения с использованием данных препаратов. Заключение показало, что они имеют небольшую пользу для уменьшения смертности от коронавируса.

«Применение «Ремдесивира», «Гидроксихлорохина», «Лопинавира/Ритонавира» и «Интерферона», как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель снижения смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», – заявили в ВОЗ.

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